Canadian Utilities Ltd (CU.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 968.00 968.00 968.00 1,313.71 Quarter Ending Mar-18 1 1,039.49 1,039.49 1,039.49 1,291.26 Year Ending Dec-17 2 3,663.55 3,703.10 3,624.00 3,712.93 Year Ending Dec-18 3 3,782.63 3,826.20 3,723.68 3,974.88 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.64 0.68 0.61 0.72 Quarter Ending Mar-18 2 0.79 0.79 0.79 0.93 Year Ending Dec-17 4 2.30 2.35 2.23 2.21 Year Ending Dec-18 6 2.38 2.51 2.31 2.37 LT Growth Rate (%) 3 4.95 7.40 3.50 6.06