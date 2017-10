Deutsche Boerse AG (DB1Gn.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 651.49 712.45 618.00 643.66 Quarter Ending Mar-18 2 704.74 741.57 667.90 758.04 Year Ending Dec-17 16 2,586.91 2,812.00 2,439.00 2,636.86 Year Ending Dec-18 16 2,776.02 3,071.00 2,570.70 2,784.83 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 1.09 1.28 1.00 -- Quarter Ending Mar-18 3 1.38 1.42 1.33 -- Year Ending Dec-17 23 4.62 4.98 4.18 4.96 Year Ending Dec-18 23 5.28 5.70 4.88 5.51 LT Growth Rate (%) 6 9.54 12.60 4.00 --