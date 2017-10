DCC PLC (DCC.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 15 12,053.40 12,480.30 11,681.30 -- Year Ending Mar-18 13 13,460.40 14,232.90 12,946.00 12,482.60 Year Ending Mar-19 13 14,359.80 16,406.30 13,668.00 12,735.20 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 14 297.30 305.40 278.20 -- Year Ending Mar-18 13 310.98 319.94 303.70 298.03 Year Ending Mar-19 13 361.58 386.41 346.70 312.01 LT Growth Rate (%) 1 7.50 7.50 7.50 6.30