Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (DIDA.MC)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 2,247.00 2,370.00 2,175.00 -- Year Ending Dec-17 23 8,921.54 9,643.51 8,629.00 9,623.43 Year Ending Dec-18 23 9,246.95 10,428.20 8,698.00 10,263.00 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 24 0.41 0.45 0.38 0.44 Year Ending Dec-18 25 0.42 0.48 0.33 0.47 LT Growth Rate (%) 1 0.40 0.40 0.40 5.15