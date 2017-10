Descartes Systems Group Inc (DSG.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jan-17 10 52.50 53.30 51.85 -- Quarter Ending Apr-18 6 63.72 66.30 60.78 60.32 Year Ending Jan-17 14 203.62 205.00 202.80 -- Year Ending Jan-18 14 234.15 239.00 228.80 225.91 Year Ending Jan-19 14 266.24 283.00 252.94 260.94 Earnings (per share) Quarter Ending Jan-17 10 0.09 0.10 0.08 -- Quarter Ending Apr-18 7 0.12 0.14 0.10 0.10 Year Ending Jan-17 10 0.33 0.36 0.31 -- Year Ending Jan-18 11 0.39 0.46 0.34 0.44 Year Ending Jan-19 11 0.53 0.64 0.44 0.51 LT Growth Rate (%) 2 21.50 28.00 15.00 15.00