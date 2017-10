Koninklijke DSM NV (DSMN.AS)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 7 2,043.01 2,081.00 1,959.00 2,040.00 Quarter Ending Mar-18 1 2,066.87 2,066.87 2,066.87 -- Year Ending Dec-17 24 8,447.20 8,611.00 8,277.00 8,204.81 Year Ending Dec-18 25 8,698.59 8,921.00 8,306.00 8,519.98 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 8 0.89 1.00 0.73 0.86 Quarter Ending Mar-18 1 0.90 0.90 0.90 -- Year Ending Dec-17 22 3.85 4.61 3.52 3.55 Year Ending Dec-18 25 4.17 4.90 3.66 4.00 LT Growth Rate (%) 3 15.07 19.70 9.90 13.50