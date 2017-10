Ecorodovias Infraestrutura e Logistica SA (ECOR3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 747.47 855.49 639.44 -- Quarter Ending Mar-18 2 766.33 822.69 709.97 -- Year Ending Dec-17 9 3,057.98 3,231.00 2,599.00 3,013.15 Year Ending Dec-18 9 3,235.98 3,478.56 2,864.00 3,265.85 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.21 0.22 0.19 -- Quarter Ending Mar-18 2 0.25 0.26 0.24 -- Year Ending Dec-17 13 0.69 0.86 0.42 0.67 Year Ending Dec-18 13 0.89 1.10 0.69 0.83 LT Growth Rate (%) 1 6.40 6.40 6.40 6.40