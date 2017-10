Eicher Motors Ltd (EICH.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 13 19,167.50 21,225.00 18,647.50 -- Quarter Ending Jun-18 2 24,615.50 25,052.90 24,178.00 -- Year Ending Mar-17 17 71,237.60 83,329.00 67,753.00 -- Year Ending Mar-18 25 90,517.50 96,815.00 86,318.00 92,172.00 Year Ending Mar-19 24 110,179.00 127,881.00 100,115.00 115,515.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 6 165.98 207.76 142.50 -- Quarter Ending Jun-18 3 224.97 236.96 201.60 -- Year Ending Mar-17 33 621.83 689.70 566.00 -- Year Ending Mar-18 33 813.47 904.60 752.00 818.44 Year Ending Mar-19 33 1,019.53 1,276.20 815.00 1,003.94 LT Growth Rate (%) 3 28.13 30.53 25.76 32.00