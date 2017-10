Exchange Income Corp (EIF.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 243.75 256.00 221.56 243.52 Quarter Ending Mar-18 3 234.87 245.39 226.93 219.18 Year Ending Dec-17 11 988.90 1,020.50 949.98 938.54 Year Ending Dec-18 11 1,040.31 1,101.50 952.48 930.11 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 0.54 0.69 0.41 0.69 Quarter Ending Mar-18 4 0.44 0.57 0.28 0.46 Year Ending Dec-17 7 2.21 2.54 2.02 2.42 Year Ending Dec-18 8 2.53 3.45 1.97 2.52