Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (EKGYO.IS)

Sales and Profit Figures in Turkey New Lira (TRY)

Earnings and Dividend Figures in Turkey New Lira (TRY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 988.47 988.47 988.47 722.99 Quarter Ending Mar-18 1 207.92 207.92 207.92 762.32 Year Ending Dec-17 8 3,705.93 4,211.00 3,004.00 2,797.68 Year Ending Dec-18 9 4,543.63 6,675.00 3,480.83 3,694.09 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.08 0.08 0.08 0.09 Quarter Ending Mar-18 1 0.04 0.04 0.04 0.10 Year Ending Dec-17 5 0.51 0.58 0.46 0.43 Year Ending Dec-18 5 0.59 0.89 0.45 0.52