Euronext NV (ENX.PA)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 139.74 143.67 135.10 127.23 Quarter Ending Mar-18 2 142.24 146.30 138.19 144.26 Year Ending Dec-17 12 532.38 536.86 527.70 526.71 Year Ending Dec-18 13 575.67 598.49 532.00 554.97 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 0.81 0.95 0.73 0.62 Quarter Ending Mar-18 3 0.75 0.77 0.73 0.84 Year Ending Dec-17 14 2.87 3.06 2.78 2.74 Year Ending Dec-18 15 3.13 3.33 2.92 2.94 LT Growth Rate (%) 4 6.22 9.18 3.70 3.85