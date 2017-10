Evotec AG (EVTG.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 77.76 77.76 77.76 -- Quarter Ending Mar-18 1 85.94 85.94 85.94 -- Year Ending Dec-17 8 231.53 257.60 208.00 170.87 Year Ending Dec-18 8 321.78 385.33 228.00 186.36 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.03 0.03 0.03 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.06 0.06 0.06 -- Year Ending Dec-17 7 0.19 0.24 0.13 0.08 Year Ending Dec-18 7 0.27 0.33 0.17 0.09 LT Growth Rate (%) 2 21.80 27.00 16.60 -14.51