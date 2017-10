Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV (FIBRAMQ12.MX)

Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 858.96 884.16 811.79 789.06 Quarter Ending Mar-18 3 875.75 913.61 819.14 798.82 Year Ending Dec-17 8 3,444.02 3,746.00 3,247.22 3,387.67 Year Ending Dec-18 8 3,536.66 3,814.00 3,330.56 3,504.63 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.61 0.78 0.37 -- Quarter Ending Mar-18 4 0.56 0.70 0.36 -- Year Ending Dec-17 6 2.39 3.06 1.43 2.13 Year Ending Dec-18 9 2.54 3.84 1.43 2.33 LT Growth Rate (%) 1 5.20 5.20 5.20 --