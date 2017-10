Fielmann AG (FIEG.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 334.36 340.20 328.52 369.86 Quarter Ending Mar-18 1 323.72 323.72 323.72 322.29 Year Ending Dec-17 13 1,512.02 2,790.95 1,386.00 1,435.15 Year Ending Dec-18 13 1,473.57 1,517.00 1,437.47 1,511.03 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.47 0.47 0.47 0.31 Quarter Ending Mar-18 1 0.19 0.19 0.19 0.44 Year Ending Dec-17 13 2.26 4.12 1.98 2.24 Year Ending Dec-18 13 2.41 4.40 2.10 2.37 LT Growth Rate (%) 4 7.16 8.80 5.07 6.75