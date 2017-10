Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV (FIHO12.MX)

Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 860.66 885.03 837.61 795.19 Quarter Ending Mar-18 3 857.98 919.74 770.16 727.79 Year Ending Dec-17 7 3,273.41 3,577.81 2,812.00 2,974.79 Year Ending Dec-18 7 3,739.96 4,218.91 3,167.00 3,042.88 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.22 0.26 0.15 -- Quarter Ending Mar-18 2 0.20 0.21 0.20 -- Year Ending Dec-17 6 0.76 0.93 0.51 0.81 Year Ending Dec-18 5 0.90 1.10 0.80 0.68