Fleury SA (FLRY3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 598.02 611.92 584.50 585.65 Quarter Ending Mar-18 4 667.61 696.37 628.23 621.09 Year Ending Dec-17 11 2,392.73 2,445.00 2,319.00 2,353.16 Year Ending Dec-18 11 2,753.00 2,876.00 2,587.00 2,629.16 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.21 0.28 0.16 0.17 Quarter Ending Mar-18 4 0.33 0.38 0.25 0.25 Year Ending Dec-17 8 0.96 1.08 0.83 0.83 Year Ending Dec-18 9 1.20 1.37 0.99 0.97 LT Growth Rate (%) 1 3.17 3.17 3.17 34.16