GEA Group AG (G1AG.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 1,339.58 1,385.00 1,275.44 1,458.00 Quarter Ending Mar-18 2 1,039.66 1,057.32 1,022.00 1,108.00 Year Ending Dec-17 27 4,608.66 4,709.00 4,486.94 4,897.22 Year Ending Dec-18 29 4,789.01 5,013.00 4,567.35 5,102.82 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.81 0.88 0.76 1.08 Quarter Ending Mar-18 2 0.41 0.41 0.40 0.47 Year Ending Dec-17 25 1.89 2.14 1.67 2.43 Year Ending Dec-18 22 2.14 2.46 1.93 2.71 LT Growth Rate (%) 6 13.37 17.30 5.00 11.82