Golden Agri-Resources Ltd (GAGR.SI)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 2,028.07 2,121.26 1,934.88 -- Quarter Ending Mar-18 1 1,778.13 1,778.13 1,778.13 -- Year Ending Dec-17 13 7,666.82 8,296.35 7,296.25 7,243.08 Year Ending Dec-18 15 7,501.65 8,490.18 5,871.84 7,602.52 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.00 0.00 0.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 0.00 0.00 0.00 -- Year Ending Dec-17 14 0.01 0.02 0.01 0.02 Year Ending Dec-18 16 0.02 0.04 0.01 0.02