Gibson Energy Inc (GEI.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 1,504.43 1,683.82 1,376.81 1,232.18 Quarter Ending Mar-18 4 1,455.57 1,731.65 1,300.70 1,380.19 Year Ending Dec-17 8 5,921.26 7,452.43 4,793.00 6,048.74 Year Ending Dec-18 8 6,037.36 7,713.00 4,983.00 6,464.41 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.05 0.09 0.00 0.09 Quarter Ending Mar-18 6 0.08 0.11 0.03 0.12 Year Ending Dec-17 6 0.11 0.25 -0.04 0.20 Year Ending Dec-18 10 0.29 0.42 0.14 0.30