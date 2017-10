Gruma SAB de CV (GRUMAB.MX)

Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 18,126.90 19,656.10 16,778.00 17,840.70 Quarter Ending Mar-18 4 17,744.50 19,666.50 16,027.60 17,850.10 Year Ending Dec-17 13 73,111.30 80,402.00 68,915.20 69,997.20 Year Ending Dec-18 13 77,513.00 84,706.00 69,113.10 73,414.30 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 3.81 4.10 3.31 3.90 Quarter Ending Mar-18 6 3.45 3.75 3.08 3.62 Year Ending Dec-17 12 14.37 16.41 13.00 14.15 Year Ending Dec-18 12 15.86 17.94 14.02 15.73 LT Growth Rate (%) 2 6.70 9.00 4.40 8.50