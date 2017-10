Goldman Sachs Group Inc (GS.N)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 17 7,762.95 8,066.00 7,433.00 7,675.99 Quarter Ending Mar-18 13 8,454.65 9,268.00 8,065.55 8,497.99 Year Ending Dec-17 22 31,838.20 32,305.00 30,923.00 31,560.70 Year Ending Dec-18 22 32,605.20 34,436.00 30,261.00 32,355.10 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 22 5.14 5.92 4.69 5.04 Quarter Ending Mar-18 17 5.17 5.94 4.20 4.76 Year Ending Dec-17 27 18.96 19.99 17.14 17.50 Year Ending Dec-18 26 20.26 23.06 17.45 19.42 LT Growth Rate (%) 4 12.00 14.10 10.11 12.38