Gluskin Sheff + Associates Inc (GS.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jun-17 4 31.22 31.60 30.40 -- Quarter Ending Mar-18 3 28.58 29.50 27.80 -- Year Ending Jun-17 5 151.66 152.00 150.90 -- Year Ending Jun-18 5 155.16 164.90 142.22 159.60 Year Ending Jun-19 4 170.97 180.67 162.60 -- Earnings (per share) Quarter Ending Jun-17 6 0.21 0.27 0.10 -- Quarter Ending Sep-18 2 0.22 0.23 0.21 -- Year Ending Jun-17 6 1.40 1.50 1.30 -- Year Ending Jun-18 7 1.45 1.60 1.28 1.40 Year Ending Jun-19 6 1.70 1.85 1.49 --