Grupo Sanborns SAB de CV (GSNBRB1.MX)

Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 6 51,553.50 52,916.90 50,745.00 51,313.70 Year Ending Dec-18 5 55,020.90 56,188.00 53,741.00 53,629.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.69 0.69 0.69 0.69 Quarter Ending Mar-18 1 0.35 0.35 0.35 -- Year Ending Dec-17 7 1.73 1.79 1.66 1.67 Year Ending Dec-18 6 1.84 1.90 1.77 1.76 LT Growth Rate (%) 1 -0.80 -0.80 -0.80 8.40