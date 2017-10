Hydro One Ltd (H.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 1,632.67 1,690.00 1,508.00 2,008.51 Quarter Ending Mar-18 1 2,311.86 2,311.86 2,311.86 2,326.24 Year Ending Dec-17 7 6,492.35 6,743.00 6,102.00 6,672.19 Year Ending Dec-18 6 7,758.65 9,492.89 7,135.00 6,867.85 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.26 0.30 0.22 0.31 Quarter Ending Mar-18 4 0.35 0.37 0.32 0.38 Year Ending Dec-17 10 1.09 1.19 1.02 1.24 Year Ending Dec-18 10 1.30 1.39 1.20 1.32 LT Growth Rate (%) 3 5.30 6.10 3.80 4.65