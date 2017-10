Hudson's Bay Co (HBC.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jan-17 3 4,483.03 4,558.90 4,385.00 -- Quarter Ending Apr-18 2 3,281.10 3,334.50 3,227.70 3,452.50 Year Ending Jan-17 9 14,421.10 14,611.00 14,240.20 -- Year Ending Jan-18 8 14,531.50 14,810.00 14,255.60 15,604.80 Year Ending Jan-19 8 14,882.20 15,258.00 14,400.40 16,322.20 Earnings (per share) Quarter Ending Jan-17 4 0.54 0.63 0.36 -- Quarter Ending Apr-18 3 -0.89 -0.84 -0.96 -0.50 Year Ending Jan-17 8 -1.20 -1.10 -1.37 -- Year Ending Jan-18 8 -2.10 -1.66 -2.36 0.24 Year Ending Jan-19 8 -1.34 -0.43 -2.38 0.77