HDFC Bank Ltd (HDBK.BO)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 6 118,905.00 120,016.00 116,783.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 151,167.00 151,167.00 151,167.00 -- Year Ending Mar-17 41 450,769.00 488,615.00 433,347.00 -- Year Ending Mar-18 39 542,354.00 573,830.00 521,657.00 546,639.00 Year Ending Mar-19 39 642,586.00 682,730.00 601,421.00 668,041.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 6 15.80 16.94 15.30 -- Quarter Ending Jun-18 2 18.95 19.00 18.91 -- Year Ending Mar-17 49 57.33 61.00 52.00 -- Year Ending Mar-18 48 69.16 73.80 65.56 71.82 Year Ending Mar-19 48 83.97 93.00 78.36 89.14 LT Growth Rate (%) 4 22.46 30.00 19.00 27.49