Cia Hering (HGTX3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 462.39 476.20 452.31 544.30 Quarter Ending Mar-18 3 347.57 349.65 346.24 359.30 Year Ending Dec-17 12 1,579.15 1,665.21 1,519.00 1,655.81 Year Ending Dec-18 11 1,695.12 1,786.59 1,583.00 1,736.52 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.48 0.58 0.41 0.55 Quarter Ending Mar-18 3 0.27 0.28 0.26 0.23 Year Ending Dec-17 13 1.48 1.62 1.26 1.47 Year Ending Dec-18 12 1.61 1.78 1.40 1.61 LT Growth Rate (%) 2 9.77 15.44 4.10 7.00