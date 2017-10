Helical PLC (HLCL.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 3 45.77 47.00 45.00 -- Year Ending Mar-18 3 43.03 49.00 38.90 52.00 Year Ending Mar-19 3 50.53 61.00 40.80 60.07 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 4 5.56 11.70 -6.55 -- Year Ending Mar-18 3 8.52 9.70 6.90 3.18 Year Ending Mar-19 3 9.42 14.97 5.00 -4.37