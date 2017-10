EFG Hermes Holdings SAE (HRHO.CA)

Sales and Profit Figures in Egypt Pound (EGP)

Earnings and Dividend Figures in Egypt Pound (EGP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 3 3,932.26 3,980.00 3,867.77 2,089.08 Year Ending Dec-18 3 3,508.41 3,679.00 3,385.23 2,365.66 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 3 2.31 2.75 2.07 0.72 Year Ending Dec-18 3 1.42 2.07 1.09 0.85