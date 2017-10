Hero MotoCorp Ltd (HROM.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 24 70,301.30 76,677.00 67,194.00 -- Quarter Ending Jun-18 2 85,752.80 89,340.00 82,165.60 -- Year Ending Mar-17 42 295,725.00 388,548.00 280,422.00 -- Year Ending Mar-18 46 324,997.00 349,389.00 310,370.00 358,396.00 Year Ending Mar-19 46 361,408.00 394,376.00 335,370.00 390,380.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 10 38.39 41.37 35.50 -- Quarter Ending Jun-18 2 46.45 49.06 43.84 -- Year Ending Mar-17 43 175.45 209.76 159.60 -- Year Ending Mar-18 47 191.20 206.10 179.70 200.96 Year Ending Mar-19 47 206.29 235.60 178.94 213.40 LT Growth Rate (%) 3 10.48 13.10 9.17 11.81