Ibstock PLC (IBST.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 11 461.16 469.00 454.47 432.99 Year Ending Dec-18 11 490.76 506.00 477.90 454.77 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 11 18.32 19.93 16.53 15.64 Year Ending Dec-18 11 20.76 22.27 19.09 16.87 LT Growth Rate (%) 1 6.90 6.90 6.90 36.05