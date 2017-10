Infraestructura Energetica Nova SAB de CV (IENOVA.MX)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 359.21 418.38 294.03 252.19 Quarter Ending Mar-18 3 361.17 422.73 304.84 252.10 Year Ending Dec-17 13 1,196.72 1,656.64 1,031.00 946.66 Year Ending Dec-18 13 1,268.26 1,692.61 1,111.00 1,006.87 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.07 0.07 0.06 0.06 Quarter Ending Mar-18 4 0.07 0.08 0.07 0.06 Year Ending Dec-17 12 0.28 0.37 0.23 0.27 Year Ending Dec-18 12 0.28 0.36 0.23 0.28 LT Growth Rate (%) 1 22.30 22.30 22.30 28.29