IGM Financial Inc (IGM.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 830.50 830.50 830.50 -- Year Ending Dec-17 4 3,259.42 3,280.66 3,242.00 3,104.43 Year Ending Dec-18 5 3,423.57 3,528.00 3,231.00 3,329.31 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 0.86 0.89 0.83 0.82 Quarter Ending Mar-18 5 0.81 0.82 0.80 -- Year Ending Dec-17 8 3.18 3.28 3.13 3.14 Year Ending Dec-18 10 3.43 3.56 3.11 3.26 LT Growth Rate (%) 1 6.80 6.80 6.80 --