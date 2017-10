Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA (IGTA3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 216.84 216.84 216.84 -- Quarter Ending Mar-18 1 197.49 197.49 197.49 -- Year Ending Dec-17 8 701.60 800.67 651.22 733.57 Year Ending Dec-18 8 758.47 820.26 731.68 795.10 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.39 0.49 0.30 0.29 Quarter Ending Mar-18 1 0.49 0.49 0.49 0.34 Year Ending Dec-17 9 1.19 1.63 0.67 1.08 Year Ending Dec-18 9 1.52 2.03 0.88 1.35 LT Growth Rate (%) 1 25.91 25.91 25.91 10.74