ING Groep NV (INGA.AS)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 4,397.58 4,430.49 4,364.68 -- Quarter Ending Mar-18 1 4,430.00 4,430.00 4,430.00 -- Year Ending Dec-17 21 17,372.30 17,922.00 13,438.00 16,905.30 Year Ending Dec-18 21 17,936.20 18,721.00 17,117.00 17,307.50 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.31 0.35 0.28 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.27 0.27 0.27 -- Year Ending Dec-17 25 1.31 1.38 1.20 1.11 Year Ending Dec-18 25 1.35 1.48 1.26 1.17 LT Growth Rate (%) 2 3.04 3.68 2.40 5.10