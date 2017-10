Intel Corp (INTC.OQ)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 34 16,113.00 16,500.00 15,948.00 16,076.70 Quarter Ending Mar-18 32 14,881.60 15,565.20 14,400.00 14,888.20 Year Ending Dec-17 37 61,391.90 61,784.00 61,207.00 60,773.00 Year Ending Dec-18 37 63,091.40 66,200.50 60,000.00 62,799.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 32 0.83 0.87 0.80 0.80 Quarter Ending Mar-18 31 0.69 0.76 0.60 0.66 Year Ending Dec-17 36 3.01 3.08 2.88 2.81 Year Ending Dec-18 37 3.10 3.43 2.70 2.97 LT Growth Rate (%) 3 8.72 10.00 6.16 10.00