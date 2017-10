Investec Property Fund Ltd (IPFJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 1 1,410.62 1,410.62 1,410.62 -- Year Ending Mar-18 1 1,512.99 1,512.99 1,512.99 1,506.79 Year Ending Mar-19 1 1,602.79 1,602.79 1,602.79 1,599.70 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 1 127.50 127.50 127.50 -- Year Ending Mar-18 1 136.60 136.60 136.60 136.10 Year Ending Mar-19 1 146.30 146.30 146.30 147.60 LT Growth Rate (%) 1 7.00 7.00 7.00 7.00