Turkiye Is Bankasi AS (ISCTR.IS)

Sales and Profit Figures in Turkey New Lira (TRY)

Earnings and Dividend Figures in Turkey New Lira (TRY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 4,220.50 4,301.76 4,139.23 3,952.71 Quarter Ending Mar-18 2 4,488.16 4,691.31 4,285.01 4,055.69 Year Ending Dec-17 12 16,338.50 16,940.00 15,606.00 15,343.30 Year Ending Dec-18 12 18,575.90 19,697.50 17,561.30 17,169.10 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.29 0.30 0.27 0.18 Quarter Ending Mar-18 2 0.37 0.38 0.36 0.37 Year Ending Dec-17 14 1.17 1.36 0.97 0.92 Year Ending Dec-18 13 1.26 1.35 1.12 1.05 LT Growth Rate (%) 3 11.78 15.45 8.60 13.49