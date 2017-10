Just Energy Group Inc (JE.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 1,141.96 1,281.47 1,067.40 -- Quarter Ending Jun-18 1 885.20 885.20 885.20 -- Year Ending Mar-17 5 3,911.81 4,091.25 3,820.00 -- Year Ending Mar-18 6 3,875.77 4,244.20 3,598.90 4,213.27 Year Ending Mar-19 6 4,075.44 4,537.20 3,606.00 4,801.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 0.31 0.31 0.31 -- Quarter Ending Jun-18 1 0.07 0.07 0.07 -- Year Ending Mar-17 2 3.24 3.58 2.89 -- Year Ending Mar-18 4 1.00 1.13 0.87 0.28 Year Ending Mar-19 4 0.63 0.78 0.38 0.37