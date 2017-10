John Laing Group PLC (JLG.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 5 209.55 217.80 197.60 220.79 Year Ending Dec-18 5 227.56 239.10 207.00 237.35 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 5 37.34 40.90 34.10 41.97 Year Ending Dec-18 5 42.46 45.82 36.59 46.34 LT Growth Rate (%) 1 -6.40 -6.40 -6.40 9.50