KPIT Technologies Ltd (KPIT.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 12 8,362.17 8,625.00 8,227.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 9,422.00 9,422.00 9,422.00 -- Year Ending Mar-17 14 32,941.90 33,356.00 31,690.00 -- Year Ending Mar-18 12 35,075.90 35,760.00 34,188.00 35,517.10 Year Ending Mar-19 14 37,866.60 39,249.00 36,445.00 37,865.30 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 7 2.89 3.70 2.50 -- Quarter Ending Jun-18 1 3.55 3.55 3.55 -- Year Ending Mar-17 15 11.95 14.90 10.40 -- Year Ending Mar-18 12 10.74 12.10 9.40 15.19 Year Ending Mar-19 13 13.53 15.10 11.80 16.93 LT Growth Rate (%) 1 8.90 8.90 8.90 --