Kroton Educacional SA (KROT3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 1,414.69 1,557.41 1,322.43 1,376.63 Quarter Ending Mar-18 4 1,534.72 1,647.73 1,392.91 1,422.84 Year Ending Dec-17 12 5,627.72 6,130.32 5,246.00 5,625.73 Year Ending Dec-18 12 5,933.72 6,414.02 5,405.00 6,778.67 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.32 0.36 0.29 0.33 Quarter Ending Mar-18 4 0.40 0.44 0.36 0.37 Year Ending Dec-17 11 1.31 1.44 1.12 1.29 Year Ending Dec-18 11 1.44 1.58 1.32 1.48 LT Growth Rate (%) 1 8.00 8.00 8.00 9.45