Lojas Americanas SA (LAME3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 6,621.97 7,168.86 6,176.34 7,168.86 Quarter Ending Mar-18 4 4,243.58 5,172.78 3,822.68 5,172.78 Year Ending Dec-17 12 18,744.60 21,026.30 17,405.00 20,721.80 Year Ending Dec-18 12 20,397.60 23,699.30 17,477.00 22,969.90 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.25 0.28 0.23 0.28 Quarter Ending Mar-18 4 0.05 0.07 -0.00 0.07 Year Ending Dec-17 11 0.37 1.01 0.21 0.50 Year Ending Dec-18 13 0.59 0.77 0.45 0.67 LT Growth Rate (%) 3 44.15 79.04 26.40 34.20