Laurentian Bank of Canada (LB.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Oct-17 8 256.87 267.00 238.40 268.36 Quarter Ending Jan-18 4 261.48 277.00 240.80 268.31 Year Ending Oct-17 11 987.93 1,001.20 980.00 1,019.91 Year Ending Oct-18 11 1,102.76 1,176.00 1,053.00 1,061.95 Earnings (per share) Quarter Ending Oct-17 11 1.55 1.73 1.45 1.53 Quarter Ending Jan-18 6 1.57 1.73 1.49 1.52 Year Ending Oct-17 11 5.99 6.20 5.90 5.88 Year Ending Oct-18 11 6.28 6.69 6.10 6.15 LT Growth Rate (%) 2 5.45 5.90 5.00 3.55