Legrand SA (LEGD.PA)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 1,469.82 1,545.02 1,314.00 1,487.11 Quarter Ending Mar-18 4 1,431.13 1,549.95 1,314.00 1,237.65 Year Ending Dec-17 19 5,467.49 5,561.56 5,225.00 5,180.37 Year Ending Dec-18 20 5,961.10 6,351.99 5,351.00 5,379.47 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.61 0.66 0.57 0.45 Quarter Ending Mar-18 3 0.67 0.74 0.61 0.67 Year Ending Dec-17 20 2.53 2.72 2.38 2.46 Year Ending Dec-18 20 2.84 3.06 2.55 2.63 LT Growth Rate (%) 4 8.63 12.30 6.50 5.41