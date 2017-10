Linde AG (LING.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 7 4,222.49 4,391.00 3,618.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 4,335.96 4,335.96 4,335.96 -- Year Ending Dec-17 24 17,364.20 18,206.30 16,944.00 17,994.30 Year Ending Dec-18 24 17,867.10 19,050.00 17,226.00 18,593.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 9 1.84 2.14 1.34 1.91 Quarter Ending Mar-18 1 2.26 2.26 2.26 -- Year Ending Dec-17 22 7.61 8.64 6.17 7.65 Year Ending Dec-18 22 8.26 9.16 6.32 8.37 LT Growth Rate (%) 5 7.15 12.10 3.10 7.32