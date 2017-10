Linx SA (LINX3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 151.43 152.27 150.59 -- Quarter Ending Mar-18 2 148.99 149.68 148.30 -- Year Ending Dec-17 9 559.82 570.64 548.00 574.37 Year Ending Dec-18 9 634.93 665.02 604.90 659.67 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.20 0.24 0.18 0.23 Quarter Ending Mar-18 2 0.21 0.23 0.19 -- Year Ending Dec-17 6 0.63 0.77 0.54 0.74 Year Ending Dec-18 6 0.72 0.93 0.57 0.88