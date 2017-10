Larsen & Toubro Infotech Ltd (LRTI.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 8 16,656.80 16,832.00 16,500.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 18,027.00 18,027.00 18,027.00 -- Year Ending Mar-17 7 63,952.10 65,384.00 58,464.00 -- Year Ending Mar-18 13 70,510.30 71,958.00 69,390.00 71,905.00 Year Ending Mar-19 13 78,542.80 80,476.00 76,216.00 79,933.50 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 6 13.72 14.70 12.70 -- Quarter Ending Mar-18 1 15.70 15.70 15.70 -- Year Ending Mar-17 8 54.29 56.20 49.30 -- Year Ending Mar-18 14 61.08 64.50 58.17 58.24 Year Ending Mar-19 14 65.15 71.40 57.09 62.59 LT Growth Rate (%) 1 7.80 7.80 7.80 10.00