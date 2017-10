Magellan Aerospace Corp (MAL.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 249.42 258.50 241.88 255.75 Quarter Ending Mar-18 1 256.11 256.11 256.11 267.81 Year Ending Dec-17 4 992.57 1,010.37 981.79 1,048.30 Year Ending Dec-18 4 1,073.15 1,118.87 1,033.98 1,123.19 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.38 0.41 0.34 0.41 Quarter Ending Mar-18 1 0.39 0.39 0.39 0.42 Year Ending Dec-17 3 1.76 1.78 1.74 1.64 Year Ending Dec-18 4 1.68 1.84 1.57 1.90