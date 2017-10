Man SE (MANG.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 2 14,027.50 14,255.00 13,800.00 14,312.50 Year Ending Dec-18 2 14,789.50 15,079.00 14,500.00 15,300.00 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 2 1.89 1.97 1.82 2.27 Year Ending Dec-18 2 2.98 3.01 2.96 2.62